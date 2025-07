Alcolock | Tutto quello che devi sapere sul dispositivo

Scopri tutto ciò che devi sapere sull’Alcolock, il dispositivo innovativo che rivoluziona la sicurezza stradale. Integrato nel sistema di accensione del veicolo, impedisce l’avvio se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a zero, contribuendo a ridurre gli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza. Un alleato fondamentale per proteggere te stesso e gli altri sulle strade. Vuoi conoscere i vantaggi e il funzionamento completo? Continua a leggere!

L’Alcolock è un dispositivo elettronico collegato al sistema di accensione del veicolo. Prima di poter avviare il motore, il conducente deve soffiare in un etilometro integrato: se il tasso alcolemico rilevato è superiore a zero, l’auto non parte. Questo sistema è pensato per impedire fisicamente la guida in stato di ebbrezza, fungendo sia da deterrente che da misura di controllo??. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Alcolock: Tutto quello che devi sapere sul dispositivo.

Salvini firma il decreto sull’Alcolock: come funziona il dispositivo che non fa partire l’auto se il conducente ha bevuto - Matteo Salvini ha firmato il decreto che introduce gli alcolock, dispositivi innovativi destinati a prevenire incidenti causati dall’uso di alcool alla guida.

