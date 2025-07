Turismo a Varese e sul Maggiore Un terzo degli imprenditori è donna E largo alle giovani under trenta

Il turismo a Varese e sul Maggiore si sta reinventando, con le donne che costituiscono ormai un terzo degli imprenditori, rappresentando un motore dinamico di innovazione e crescita. Con 2.225 professioniste al 2024, il settore mostra però anche segnali di sfida, dovuti a una lieve flessione. Guardando avanti, l’attenzione si concentra sulle giovani under trenta, protagoniste di un nuovo capitolo di sviluppo sostenibile e inclusivo per il turismo locale.

Nel settore del turismo in provincia di Varese le donne rappresentano un terzo del totale degli imprenditori. Al 31 dicembre 2024 si contano nel complesso 2.225 imprenditrici, il 34,8%. Ma nell’ultimo anno è stata riscontrata una flessione del 3,1%, pari a 70 figure, percentuale in linea con la decrescita complessiva (-2,9%). Allargando lo sguardo agli ultimi cinque anni, il totale degli imprenditori dell’indotto ha evidenziato il calo dell’8,2%, con la componente femminile che diminuisce del 9%. La fotografia emerge da un’indagine realizzata da EconLab Research su dati di Infocamere: la ricerca è stata illustrata nel corso di un incontro a Palazzo Estense, il Forum dei Laghi, che ha visto la partecipazione dei vertici locali e nazionali di Terziario donna Confcommercio, per un’occasione di confronto sull’imprenditoria femminile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Turismo a Varese e sul Maggiore. Un terzo degli imprenditori è donna. E largo alle giovani under trenta

