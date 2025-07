Sport in tv oggi giovedì 3 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Se sei appassionato di sport e non vuoi perderti nemmeno un momento di emozioni, questa guida completa è fatta su misura per te! Scopri gli orari, il programma e come seguire in streaming gli eventi più attesi di giovedì 3 luglio: dal tennis di Wimbledon alle European Championships di calcio femminile, nuoto e lotta. Preparati a vivere ogni attimo dell’azione, ovunque tu sia!

Giovedì 3 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi il tennis con il torneo di Wimbledon, il calcio femminile con gli Europei, il nuoto con gli Europei junior, la lotta con gli Europei Under 20, e tanto altro ancora. Per il torneo di Wimbledon si completeranno il secondo turno dei main draw di singolare ed il primo dei tabelloni di doppio (maschile e femminile): in programma ben 74 incontri (dei quali 4 interrotti ieri e 6 rinviati ancora prima dell'inizio), che vedranno protagonisti nel complesso nove azzurri. Nel singolare maschile scenderanno in campo il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, Luciano Darderi, il numero 22, Flavio Cobolli, e Lorenzo Sonego, mentre per quanto concerne il tabellone di singolare femminile saranno protagoniste Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

