Il Rhythmic’s Team brilla ai Nazionali

Grandi risultati ai campionati nazionali di ginnastica ritmica per il Rhythmic's Team di Arese. Durante le gare di Rimini sono scese in campo nove atlete del settore agonistico per il campionato Fgi e otto atlete del corso Rhythmic's Emotion Team per la competizione Fisdir. Nella competizione Fgi, dopo il primo giro di qualifiche, sono state sei le finali nazionali conquistate, traguardo che ha permesso alle ginnaste aresine di accedere tra le migliori dieci d'Italia nelle rispettive categorie e specialità . "Grande protagonista è stata Clelia Ottaviano, che si è aggiudicata il bronzo nazionale all around e si è laureata vicecampionessa italiana nelle specialità palla e corpo libero.