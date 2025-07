Spaccata nell’azienda di cosmetici Furto da migliaia di euro Caccia alla banda di professionisti

Una notte di terrore nella zona industriale di Cerro Maggiore: una banda di professionisti ha sfondato l'ingresso di Lce Cosmetics, portando via cosmetici per migliaia di euro con un'azione studiata nei minimi dettagli. La caccia ai ladri, che hanno agito alle 3.40 usando un'auto come ariete, è ora in pieno svolgimento. Si indaga per catturare i responsabili e prevenire altri simili episodi.

Assalto notturno in via Edison: banda sfonda l’ingresso di un’azienda e ruba cosmetici. Un colpo studiato nei dettagli, messo a segno con modalitĂ professionali, ha scosso la tranquillitĂ della zona industriale di Cerro Maggiore nella notte tra martedì e mercoledì. Erano le 3.40 quando una banda di ladri ha sfondato l’ingresso della Lce cosmetics, utilizzando un’auto come ariete. I malviventi sono poi riusciti a impossessarsi di un’ingente quantitĂ di cosmetici prima di dileguarsi nel buio. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma da una prima stima si ipotizza che il valore della merce trafugata possa essere molto elevato, considerando il tipo di prodotti trattati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spaccata nell’azienda di cosmetici. Furto da migliaia di euro. Caccia alla banda di professionisti

