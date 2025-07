Ucciso da un pioppo | il direttore del Crea patteggia 9 mesi la direttrice rinviata a giudizio

Un tragico incidente scuote Bergamo: Nicola Pecchioni, direttore del Crea, patteggia 9 mesi per l’omicidio colposo di Ferruccio Carminati, travolto da un pioppo malato. La vicenda rivela le responsabilità e le ombre sulla gestione delle aree verdi pubbliche, mentre la direttrice Sabrina Locatelli viene rinviata a giudizio. Un caso che pone ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza e sulla tutela dell’ambiente.

Bergamo. Nicola Pecchioni, 59 anni, direttore del Centro Crea di Bergamo, ha patteggiato 9 mesi con pena sospesa per l’omicidio colposo di Ferruccio Carminati, il 53enne di Osio Sotto travolto dal pioppo malato di un filare di proprietà dell’ente lungo la via Stezzano. Doveva rispondere del reato in cooperazione con Sabrina Locatelli, 53 anni, responsabile della sede di ricerca di Bergamo, che è stata rinviata a giudizio. I due imputati, secondo il gup e la procura, sono responsabili di non aver evitato l’evento morte del motociclista, avvenuta il 17 aprile 2024. L’uomo stava tornando a casa in sella alla sua Yamaha quando, intorno alle 16. 🔗 Leggi su Bergamonews.it