Case popolari dalla Regione 22 milioni di euro | a Bergamo 509 mila

La Regione Lombardia fa un passo deciso per sostenere le famiglie in difficoltà, stanziando oltre 22 milioni di euro per case popolari a Bergamo e in tutta la regione. Con 509 mila euro destinati specificamente alla città, questo intervento rappresenta un concreto aiuto per chi fatica a sostenere i costi dell’abitare. Un segnale di vicinanza e solidarietà che mira a migliorare la qualità di vita di chi ne ha più bisogno, garantendo un futuro più stabile e dignitoso.

La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha stanziato oltre 22 milioni di euro per aiutare le famiglie indigenti o in comprovata difficoltà economica che vivono nelle case popolari. Si tratta di un contributo destinato ai nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale, ovvero la somma tra il canone d'affitto e le spese per i servizi condominiali ( riscaldamento centralizzato, pulizie degli spazi comuni, manutenzione del verde ). Le risorse per le case popolari, destinate ad aiutare le famiglie con Isee fino a 9.

