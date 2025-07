Emergenze e blackout Cisl | Con più personale si sarebbero evitati tanti disagi

Le emergenze e i blackout della CISL con Pi249 personale hanno evidenziato quanto la gestione delle crisi richieda risorse adeguate e preparazione. A Bergamo e Monza, i disagi sono stati acuti e hanno messo in luce una criticità : la cronica carenza di personale qualificato nella risposta alle emergenze. Se da un lato Enel ha attribuito il problema a criticità tecniche aggravate dal caldo, è evidente che bisogna investire anche sulla componente umana, pilastro fondamentale per evitare future crisi.

Bergamo. I blackout che hanno colpito diversi centri abitati della regione, tra cui Bergamo e Monza, non hanno messo in crisi soltanto la tenuta tecnica della rete elettrica, ma hanno esposto una fragilità organizzativa sempre più difficile da ignorare: la cronica carenza di personale qualificato nella gestione delle emergenze. Se da un lato Enel ha attribuito il blackout a problemi sulla linea di media tensione aggravati dal caldo e dal sovraccarico della rete, dall’altro è evidente che anche le difficoltà operative del personale tecnico hanno rallentato le operazioni di ripristino. Le squadre intervenute hanno agito con professionalità , ma il loro numero insufficiente non ha permesso una risposta tempestiva ed efficace. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Emergenze e blackout, Cisl: “Con più personale si sarebbero evitati tanti disagi”

In questa notizia si parla di: blackout - personale - emergenze - cisl

Emergenze e blackout, la Cisl: «Con più personale si sarebbero evitati tanti disagi» - Dopo il blackout del primo luglio, la Cisl denuncia come molte criticità si sarebbero potute evitare con un personale più adeguato.

Emergenze e blackout, Cisl: “Con più personale si sarebbero evitati tanti disagi”; Emergenze e blackout, la Cisl: «Con più personale si sarebbero evitati tanti disagi»; Blackout a Bergamo, cosa è successo e come si sta intervenendo: il mega generatore, il «cavo attrezzo» e i lavori sui 10 guasti alla rete.

Emergenze e blackout, la Cisl: «Con più personale si sarebbero evitati tanti disagi» - Il bilancio del sindacato dopo l’emergenza del primo luglio: «Grande professionalità dei tecnici intervenuti, ma carenze di organico ormai insostenibili». Segnala ecodibergamo.it

Blackout a Bergamo, cosa è successo: il mega generatore, il «cavo attrezzo» e i lavori sui 10 guasti alla rete. Vertice in Prefettura - Dopo la lunga interruzione di energia elettrica in quasi tutto il centro città e in Città Alta del primo luglio, le squadre di E- Da bergamo.corriere.it