Giuli non andrà al Premio Strega | Libri non ricevuti

Il mondo della cultura italiana si trova ancora una volta al centro di polemiche e imprevisti, con il Premio Strega che sembra attraversare un periodo di turbolenze politiche. Dopo lo scontro tra Gennaro Sangiuliano e Geppi Cucciari nel 2023, ora anche Giuli manca all’appuntamento finale, alimentando dubbi e discussioni sulle reali intenzioni del governo Meloni nei confronti della letteratura. Ma cosa si cela dietro questa assenza?

Non c’è pace tra il Premio Strega e i ministri della Cultura del governo Meloni. Dopo lo scontro tra Gennaro Sangiuliano e Geppi Cucciari che nel 2023 chiedeva all’allora ministro un parere sui libri finalisti e lui rispose che avrebbe voluto approfondirli, quindi, Geppi disse la battuta diventata virale "Ah, non li ha letti!", nel 2024 il ministro disertò il premio e ora anche l’attuale, Alessandro Giuli, non sarĂ alla cerimonia finale di stasera. SarĂ assente per partecipare a Berlino a una serie di incontri bilaterali e all’inaugurazione della mostra sui Bronzi di San Casciano, ma alla vigilia è polemica con gli organizzatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giuli non andrĂ al Premio Strega: "Libri non ricevuti"

Premio Strega, ministro Giuli assente alla finale: “Forse da Amico della domenica sono diventato nemico” - Il mondo della cultura si interroga: il ministro Alessandro Giuli, assente alla finale del Premio Strega per un viaggio ufficiale in Germania, ha scelto di privilegiare gli impegni istituzionali.

Premio Strega, il ministro Giuli non sarà alla finale: "Non ho ricevuto i libri". E scatta la polemica

In attesa di conoscere chi sarà il vincitore del "Premio Strega 2025" il prossimo 3 giugno, scopriamo insieme la cinquina dei libri finalisti che si sfideranno al Museo Nazionale Etrusco di Valle Giulia di Roma.

