Alloggi popolari ancora da affidare? Servono fondi per la manutenzione

A Bondeno, un patrimonio di circa 200 alloggi pubblici si trova in bilico tra esigenze di manutenzione e opportunità di affidamento. Una casa su quattro ancora da assegnare evidenzia le criticità e l’urgenza di interventi mirati. Durante il recente consiglio comunale, si è sottolineata la necessità di fondi dedicati per garantire un’abitazione dignitosa a tutti i cittadini. La sfida ora è trovare soluzioni efficaci per valorizzare questo patrimonio pubblico e migliorare la qualità della vita.

Una casa su quattro di edilizia residenziale pubblica, a Bondeno, non è stata affidata. A fronte di un importante patrimonio Acer di circa 200 alloggi, ce ne sono una cinquantina che necessitano di manutenzione. È quanto emerso durante il consiglio comunale di lunedì sera in occasione dell’approvazione della ‘Convenzione per l’affidamento all’Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Ferrara della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica’. La situazione ha sollevato diverse perplessità tra le forze politiche, che chiedono maggiore celerità e strategie concrete per rispondere al crescente bisogno abitativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Alloggi popolari ancora da affidare?. Servono fondi per la manutenzione"

In questa notizia si parla di: alloggi - manutenzione - popolari - affidare

Edilizia residenziale pubblica, affidati i lavori per la manutenzione di 11 alloggi all'Uditore - Il Comune ha dato il via ai lavori di manutenzione straordinaria per 11 alloggi di edilizia residenziale pubblica all'Uditore, nel complesso di via Cimabue.

Alloggi popolari ancora da affidare?. Servono fondi per la manutenzione; Il vicesindaco Manzoni: «Pronto l'accordo fra Loggia e Aler per avere più case popolari sicure»; Atc assegna gli alloggi a chi affronta le spese della manutenzione.

"Alloggi popolari ancora da affidare?. Servono fondi per la manutenzione" - L’assessore Piacentini: "Impegno economico importante, negli ultimi mesi ne abbiamo consegnate 5". Come scrive msn.com

Dopo 4 anni un nuovo bando ad Ancona per le case popolari - A distanza di quattro anni dal bando precedente, ad Ancona si aprono i termini per la presentazione delle domande per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (case popolari). Scrive ansa.it