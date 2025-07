La seconda edizione della campagna di sensibilizzazione promossa da Lilly Voci di pancia per le malattie infiammatorie intestinali

La seconda edizione di "Voci di pancia" si apre con un obiettivo chiaro: fornire azioni concrete e strumenti pratici per migliorare la vita di chi affronta una Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale (MICI). Promossa da Lilly e coinvolgendo istituzioni, questa campagna mira a sensibilizzare e responsabilizzare, affinché le esigenze dei pazienti siano ascoltate e affrontate con efficacia. È il momento di fare la differenza, perché ogni voce conta.

R oma, 1 lug. (askanews) – Azioni precise e strumenti di utilità pratica per dare risposte concrete alle necessità dei pazienti che convivono con una MICI, una Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale, coinvolgendo anche le Istituzioni e spingendole ad impegnarsi per migliorare la gestione della malattia e la qualità di vita dei pazienti. Al via la seconda edizione di “Voci di pancia”, la campagna di sensibilizzazione promossa dall’azienda farmaceutica Lilly – con il patrocinio di Società Scientifiche e Associazioni dei pazienti – che quest’anno si propone di passare “dalle emozioni alle azioni” e suggerisce quindi soluzioni concentrandosi su tre bisogni emersi dall’ascolto dei pazienti con MICI: sessualità e genitorialità , convivialità e nutrizione, lavoro e studio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La seconda edizione della campagna di sensibilizzazione promossa da Lilly "Voci di pancia" per le malattie infiammatorie intestinali.

In questa notizia si parla di: seconda - edizione - campagna - sensibilizzazione

Giornalisti, al via la seconda edizione del premio Tg Poste 2025 - La seconda edizione del Premio Tg Poste 2025 è ufficialmente aperta, promossa da Poste Italiane per valorizzare i giovani talenti del giornalismo.

Al via la seconda edizione della campagna di sensibilizzazione promossa da Lilly con il patrocinio di AMICI Italia, IG-IBD e IFCCA che, a partire dall’ascolto dei pazienti, propone soluzioni ai loro bisogni Vai su Facebook

VOCI DI PANCIA: al via la seconda edizione della campagna di sensibilizzazione sulle MICI; Mici, al via la seconda edizione di “Voci di Pancia” per migliorare gestione e qualità della vita; Al via la seconda edizione di ‘Voci di pancia’: “Rompiamo il muro dell’imbarazzo”.

Al via la seconda edizione di ‘Voci di pancia’: “Rompiamo il muro dell’imbarazzo” - Offrire un supporto in più ai pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), e al tempo stesso contribuire a dotare le istituzioni di ... Si legge su msn.com

Malattia Cronica Intestinale, torna la campagna "Voci di pancia" - Dare risposte concrete alle necessità dei pazienti che convivono con una Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale. Segnala notizie.tiscali.it