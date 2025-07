Rabbia in menopausa che cos' è la Meno-Rage di cui parla anche Naomi Watts e perché non deve più essere un tabù

La menopausa può portare con sé emozioni intense, tra cui la rabbia, spesso fraintesa o sottovalutata. Naomi Watts, celebre attrice e attivista, ci invita a rompere il tabù e ad ascoltare questa realtà, riconoscendola come parte naturale del cambiamento. La comprensione e il dialogo sono fondamentali per affrontarla con consapevolezza e rispetto. Scopriamo insieme perché la rabbia in menopausa merita attenzione, non giudizio.

L'attrice e attivista Naomi Watts apre la conversazione su un’emozione spesso taciuta: la rabbia in menopausa. E invita a smettere di liquidare l’instabilità emotiva delle donne come semplice «dramma». Ne parliamo con l'esperta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rabbia in menopausa, che cos'è la «Meno-Rage» di cui parla anche Naomi Watts e perché non deve più essere un tabù

