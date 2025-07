Lewis Hamilton umiliato parole al veleno | bufera Ferrari

lewis hamilton umiliato parole al veleno bufera ferrari. Una personalità fondamentale del Circus umilia Hamilton. Le parole durissime fanno male all’inglese. I grandi campioni hanno fondamentalmente due modi in cui possono reagire alle parole più brutte che si possano rivolgere ad uno sportivo in difficoltà: “Non puoi farcela”; ci sono quelli che si demoralizzano e perdono mordente, e quelli con un grande carattere che, invece, prendono quelle parole come benzina per il loro motore, così da trasformare la sfida in una vittoria ancora più significativa.

