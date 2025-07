Bini, il matematico re dei numeri. Cerimonia e premiazione a Taiwan.

Il massese Dario Andrea Bini, noto come il re dei numeri, ha ricevuto a Kaohsiung il prestigioso “Hans Schneider Prize” per il suo eccezionale contributo alla matematica. La cerimonia, tenutasi durante la Conferenza ILAS, ha celebrato una carriera dedicata all’algebra lineare, testimonianza del talento italiano nel panorama internazionale. Un riconoscimento che onora l’eccellenza e l’impegno di Bini, e che si conclude con un meritato applauso al suo straordinario percorso.

Il massese Dario Andrea Bini è stato insignito a Kaohsiung, Taiwan, del prestigioso "Hans Schneider Prize", una delle più importanti onorificenze nel campo della matematica, per il suo contributo di una vita alla ricerca in algebra lineare, svolta all'Università di Pisa nella sede della facoltà di matematica. La premiazione è avvenuta il 25 giugno scorso all'interno della Conferenza ILAS (International Linear Algebra Society) durante la quale il professor Bini ha tenuto una 'lecture' per il premio ricevuto. L'onorificenza è stata conferita al professor Bini per i suoi sostanziali contributi a diverse aree dell'algebra lineare computazionale, tra cui la moltiplicazione di matrici, i polinomi e le matrici strutturate, le catene di Markov e le equazioni di Riccati algebriche.