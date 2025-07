Chiude il Caffè Vip Qui nacque la moda dell’aperitivo a buffet

Il Caffè Vip, icona pionieristica dell'aperitivo a buffet e cuore pulsante della movida di via Garibaldi, chiude i battenti dopo quasi 25 anni di storia. Un saluto amaro per una città che ha visto nascere e crescere questa leggenda, simbolo di socialità e innovazione. Loredano Ciambelli, ultimo baluardo di un’epoca, si prepara a lasciare un’eredità indelebile. Ma cosa riserva il futuro alla storica via Garibaldi?

Il gusto dell’apericena, in una città ancora lontana dai trend metropolitani, è nato proprio al Caffè Vip. Locale traghettatore delle mode della ’Milano da bere’. Il 10 agosto, dopo quasi 25 anni di storia, quel punto di ritrovo chiuderà i battenti e la via Garibaldi perderà un presidio di socializzazione di non poco conto. E’ amareggiato il titolare Loredano Ciambelli, rimasto solo alla guida del Caffè Vip e che a fine agosto dovrà riconsegnare le chiavi del fondo per il mancato rinnovo del contratto di locazione. Era il 19 gennaio 2002 quando i tre soci Leone Felaco, Paolo Bianchi e lo stesso Ciambelli decisero di scommettere in un locale innovativo, dagli arredi romanticamente decapè ma dalla formula all’avanguardia capace di resistere al tempo: una distesa di delizie sul bancone da accompagnare al cocktail servito al tavolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiude il Caffè Vip. Qui nacque la moda dell’aperitivo a buffet

In questa notizia si parla di: caffè - chiude - nacque - moda

Augusto Mione nacque a Torta di Mel, alle ore 20:00 del 24 ottobre 1898. La sua famiglia si trasferì da Torta a Lentiai, dove i genitori Ettore e Rosa Mione aprirono la locanda “Caffé e Vino Alla Patria”. La vita eccezionale di Augusto è degna di un romanzo. Vai su Facebook

Chiude il Caffè Vip. Qui nacque la moda dell’aperitivo a buffet.