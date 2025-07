Con l’auto nel canale Morta donna di 61 anni Ipotesi di un malore | nessun segno di frenata

Tragedia a Pavia: una donna di 61 anni, Marisa Mantegazzi, ha perso la vita in un incidente stradale senza apparente frenata, avvenuto nel canale vicino alla carreggiata. Nessuno ha visto l’auto uscire di strada, ma un testimone ha notato il veicolo ribaltato tra gli alberi. Le cause del decesso, ancora da chiarire, saranno al centro delle indagini per fare luce su questa tragica vicenda.

(Pavia) Nessuno ha visto l’auto uscire di strada. Un altro automobilista in transito ha notato il bianco della carrozzeria della Fiat Seicento tra gli alberi, uscita di strada e finita nel canale che scorre parallelo alla carreggiata. Era comunque successo da poco, ma per la donna al volante non c’era ormai più nulla da fare, trovata già priva di vita. Marisa Mantegazzi aveva 61 anni, residente ad Albuzzano. Le cause del decesso dovranno essere accertate, se verrà disposto l’esame autoptico, che il magistrato potrebbe però non ritenere indispensabile non essendoci ipotesi di responsabilità di terzi né altre persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Con l’auto nel canale. Morta donna di 61 anni. Ipotesi di un malore: nessun segno di frenata

