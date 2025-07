Bonaccini apre la Festa A San Martino in Strada arriva l’ex governatore

Stefano Bonaccini, ex governatore e attuale europarlamentare, dà il via alla Festa de l’Unità di San Martino in Strada, una suggestiva occasione di incontro e convivialità. Dal tramonto fino a notte fonda, tra gustosi piatti romagnoli e musica dal vivo, la festa promette di unire comunità e passione politica. Alle 20.30, il confronto con Marco Celli arricchirà questa prima serata ricca di energia e spirito partecipativo.

È l'europarlamentare ed ex governatore della Regione, Stefano Bonaccini (foto), ad aprire la Festa de l'Unità di San Martino in Strada in programma da questa sera fino a sabato nell'area della Polisportiva Sammartinese (viale dell'Appennino, 657). Ogni sera dalle 19 sarà aperto lo stand gastronomico, con piatti della tradizione romagnola, e dalle 21.30 intrattenimento musicale. Alle 20.30 l'ex Governatore Bonaccini dialogherà con Marco Celli, segretario del Movimento Federalista Europeo Emilia-Romagna, sul tema 'Dall'Europa ai territori'; seguirà la musica dei Reckless. Domani alle 19.30, dialogo con il gruppo consiliare del Pd Forlì, poi la musica di Sofia&Ale band.

