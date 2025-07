Tassa sui dehors a Genova arrivano gli arretrati Gli esercenti | Ci avevano promesso l’esenzione

A Genova, la questione della tassa sui dehors accende gli animi degli esercenti, colpiti da arretrati e promesse non rispettate. La protesta dei commercianti davanti ai bollettini di pagamento per il 2022 e il 2023 evidenzia le tensioni tra promesse elettorali e realtà amministrative. La situazione si complica ulteriormente con le dichiarazioni di Terrile e Bordilli, che smascherano le responsabilità e le difficoltà burocratiche. Una crisi che rischia di mettere in discussione il rapporto tra cittadini e istituzioni.

La protesta dei commercianti di fronte ai bollettini per il 2022 e il 2023: “Abbiamo già pagato il 2025”. Terrile: “Non è un atto della nuova giunta”. Bordilli: “Le agevolazioni bocciate dalla Corte dei conti”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Tassa sui dehors a Genova, arrivano gli arretrati. Gli esercenti: “Ci avevano promesso l’esenzione”

