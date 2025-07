Chiara De Iulis Pepe e la viticoltura | Lavoriamo come artigiani siamo attenti ad ogni gesto È così che i nostri vini sono vivi

Chiara De Iulis Pepe incarna l'essenza della viticoltura artigianale, lavorando con passione e rispetto per la terra. Come custode dell'azienda del nonno Emidio Pepe, dedica attenzione meticolosa a ogni gesto, senza diserbo né lieviti, affinché i vini riflettano autenticamente il territorio e le stagioni. È questa cura, questa filosofia, che rende i suoi vini unici nel loro genere, vivi e autentici come pochi.

Lavora nell'azienda del nonno Emidio Pepe, con grande cura artigiana, con l'attenzione per ogni passaggio, senza diserbo per rispettare i suoli, senza lieviti per rispettare la stagione. Ecco perché i suoi vini sono diversi da tutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chiara De Iulis Pepe e la viticoltura: «Lavoriamo come artigiani, siamo attenti ad ogni gesto. È così che i nostri vini sono vivi»

