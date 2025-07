La Notte Bianca di Limbiate Musica e spettacoli sotto le stelle

Preparati a vivere un’indimenticabile notte sotto le stelle con la Notte Bianca di Limbiate! Dalle 20 in poi, la città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, tra musica, spettacoli, sport, delizie di street food e divertimento per tutti. Le piazze si animeranno con performance e attrazioni, mentre negozi e locali offriranno promozioni esclusive. Non perdere questa occasione unica di scoprire Limbiate in modo speciale, dove ogni angolo racconta una storia da vivere insieme.

Appuntamento domani sera con la Notte Bianca di Limbiate che propone una serie di eventi all’aperto diffusi in città a partire dalle 20, trasformando la città in un unico, grande evento all’aperto. Una serata che si annuncia ricca di musica, spettacoli, sport, cibo di strada e intrattenimento per tutte le età. Le piazze limbiatesi ospiteranno diverse attrazioni, i negozi saranno aperti con promozioni speciali per l’occasione, poi ci saranno bancarelle, street food e tante sorprese. In piazza 5 Giornate ci sarà teatro e varietà, oltre a esibizioni di artisti di strada, in piazza Repubblica il concerto della band 292, guidata da Massimo Garavaglia, in piazza Solari danze orientali e ballo liscio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Notte Bianca di Limbiate. Musica e spettacoli sotto le stelle

