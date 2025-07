Francesca Deidda colpita a martellate e chiusa in un borsone | condannato all’ergastolo Igor Sollai Riconosciuta la premeditazione

Un dramma che ha sconvolto la giustizia italiana si è concluso con una sentenza drastica e determinata. Igor Sollai, riconosciuto colpevole di aver assassinato Francesca Deidda in modo premeditato e brutale, ha ricevuto l’ergastolo. La sua freddezza di fronte alla Corte e il silenzio durante la lettura della sentenza testimoniano la complessità emotiva di questa tragica vicenda. La giustizia ha trionfato, ma il dolore rimane indelebile.

È rimasto impassibile, le braccia lungo il corpo e lo sguardo verso la presidente della Corte d'Assise che leggeva la sentenza. Nessun tentennamento, nemmeno quando il fratello della moglie che ha ucciso a colpi di martello, ha incrociato il suo sguardo, forse in cerca di un segno di pentimento. Si è concluso con la condanna all'ergastolo e un anno di isolamento diurno il processo con rito immediato.

