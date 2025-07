Festa per don Vittorio 60 anni di sacerdozio

Domani a San Giovanni in Compito di Savignano si accenderà una festa speciale per celebrare i 60 anni di sacerdozio di don Vittorio Mancini, un sacerdote dal cuore fedele che ha guidato con passione e dedizione la comunità locale sin dal 1977. Un’occasione unica per rendere omaggio a un uomo che, forse, è l’unico prete a non aver mai cambiato paese. La serata proseguirà con una cena conviviale sotto il tendone, un momento di gioia e gratitudine condivisa.

Festa grande, domani, a San Giovanni in Compito di Savignano, per i 60 anni di sacerdozio di don Vittorio Mancini, nato a Gemmano il 17 febbraio 1941 e ordinato sacerdote il 29 giugno 1965. La festa vedrà la celebrazione della messa alle 20 nel campo sportivo di San Giovanni in Compito, la parrocchia che guida dal 1977. Forse è l’unico prete a non avere mai cambiato paese. Terminata la messa ci sarà la cena a offerta libera sotto il tendone davanti al circolo parrocchiale. A San Giovanni in Compito, storica frazione di Savignano, c’è la Pieve Millenaria del VI secolo. Allora quando don Vittorio Mancini arrivò, c’erano poche famiglie di contadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa per don Vittorio, 60 anni di sacerdozio

