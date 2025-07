San Siro vertice di due ore e mezzo Manca ancora l’intesa sul prezzo I club | Vale meno di 197 milioni

Il futuro di San Siro rimane avvolto nell’incertezza. Dopo quasi due ore e mezza di incontri tra Comune, Milan e Inter a Palazzo Marino, l’accordo sul prezzo dello stadio e dell’area circostante ancora sfugge. La valutazione ufficiale si attesta a 197 milioni di euro, ma le parti coinvolte tendono a divergere, evidenziando come il dialogo sia ancora in fase di definizione. La posta in gioco è alta: riusciranno i club a trovare un’intesa che soddisfi tutti?

Un incontro di quasi due ore e mezzo a Palazzo Marino, ma tra Comune, da una parte, e Milan e Inter, dall’altra, non c’è ancora l’accordo sul prezzo dello stadio di San Siro e dell’area limitrofa. La valutazione dell’Agenzia delle Entrate, confermata da Bocconi e Politecnico, è di 197 milioni di euro. Ma i club, al termine del vertice pomeridiano – dalle 16.10 alle 18.30 – nella sede del Comune, fanno notare che un conto è il valore indicato dagli enti terzi, un altro il prezzo di vendita del bene concordato tra venditore e acquirente. Le società di proprietà dei fondi RedBird e Oaktree, insomma, vogliono acquistare San Siro a un prezzo inferiore a 197 milioni di euro, puntando sul fatto che dal valore iniziale indicato vanno sottratti una serie di costi legati all’operazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Siro, vertice di due ore e mezzo. Manca ancora l’intesa sul prezzo. I club: "Vale meno di 197 milioni"

