Rachel Portman musica da Oscar | Rota e Morricone i miei eroi

Rachel Portman, la prima donna a vincere un Oscar per la migliore colonna sonora nel 1997, incanta con le sue melodie sofisticate e profonde. Invitata dal maestro Massimo Mercelli per inaugurare l’edizione 2025 di Emilia-Romagna Festival, la sua musica si esibirà questa sera a Imola al Teatro Ebe Stignani. Un evento imperdibile per gli amanti della buona musica, dove il talento e la passione saranno protagonisti. Non mancate!

È stata la prima donna a vincere un Oscar per la migliore colonna sonora (nel 1997, il film era Emma di Douglas McGrath), Rachel Portman, la compositrice inglese che il maestro Massimo Mercelli ha invitato per l'inaugurazione dell'edizione 2025 di Emilia-Romagna Festival, la rassegna della quale è direttore artistico. Appuntamento questa sera a Imola (ore 21.30), al Teatro Ebe Stignani, dove i Solisti Veneti, diretti da Giuliano Carella, con Mercelli al flauto, eseguiranno in prima assoluta Filmscapes for Flute and Orchestra, partitura originale commissionata dal Festival alla Portman, che sarà presente in sala.

