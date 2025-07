Il Fellini parla spagnolo In volo con Barcellona

Il Fellini parla spagnolo in volo con Barcellona: un nuovo ponte tra Italia e Catalogna si apre all'aeroporto di Rimini. Con il primo volo di Vueling che collega le due città , si rafforza un legame commerciale e culturale destinato a crescere. I passeggeri spagnoli hanno già mostrato entusiasmo, e le aspettative sono alte. La tratta rappresenta un passo importante verso una maggiore connessione tra le due destinazioni, aprendo nuove opportunità di turismo e scambio.

Il Fellini parla spagnolo. Ieri è atterrato, con qualche minuto di anticipo, il primo volo di Vueling che collega lo scalo riminese con Barcellona - El prat, l'aeroporto della città della Catalogna. "Salutiamo la partenza di una nuova tratta su cui abbiamo molte aspettative - spiega l'amministratore di Airiminum Leonardo Corbucci -. Il primo volo si è caratterizzato in prevalenza con passeggeri spagnoli anche se Barcellona, dai nostri dati, è la top destination del nostro bacino di utenza che fino ad oggi ha operato altri scali. Siamo sicuri che questa tratta si consoliderà nei prossimi mesi conquistando l'apprezzamento degli spagnoli e dei romagnoli".

