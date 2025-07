Daniela Aluigi alla conquista del meritato riposo.

Lunedì sera, Piobbico ha celebrato con calore il meritato riposo di Daniela Aluigi, insegnante stimata e amata da tutti. Un momento di gioia e ricordi condivisi, tra colleghi e amici, per onorare oltre trent’anni di dedizione e passione nel mondo dell’istruzione. Era il lontano aprile 1986 quando, fresca di laurea in filosofia, Daniela ricevette la sua prima chiamata che avrebbe segnato una lunga e brillante carriera. Ora, è tempo di riposo, ma il suo spirito continuerà a ispirare.

Lunedì sera è stata festa grande per il pensionamento di Daniela Aluigi, insegnante di Piobbico. In un noto locale del paese diversi dirigenti d’istituto (dove l’Aluigi ha prestato la propria opera di insegnante), docenti e collaboratori scolastici hanno preso parte a un momento conviviale ricco anche d’emozione. Era il lontano aprile 1986, una laurea in filosofia da poco perseguita, una chiamata dall’alta Val Brembana per una supplenza di lettere in una terza media. Così è iniziato il percorso di Daniela Aluigi nella provincia di Bergamo, nella quale è rimasta per 13 anni. Dopo diversi tentativi vani di richiesta di trasferimento, poiché la terra di origine richiamava, era arrivato il momento di scegliere di rimanere a Bergamo o di tornare a Piobbico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it