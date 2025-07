Sopracciglia decolorate | Miley Cyrus porta a un livello successivo le bleached eyebrows e le altre le celeb che seguono il trend

Le sopracciglia decolorate stanno conquistando il mondo della moda e della bellezza, con Miley Cyrus che le porta a un livello superiore sfoggiando un biondo chiarissimo. Questo trend, già adottato da star e influencer, sta diventando un must-have tra celebrità e fashion lover. Se desideri scoprire come ottenere questo look audace o correggere eventuali errori, ecco una guida pratica per diventare protagonista di questa rivoluzione estetica.

A far decollare ancora di più la tendenza delle sopracciglia decolorate Miley Cyrus che le sfoggia adesso di un biondo chiarissimo per inaugurare la sua era Something Beautiful. Intanto, da TikTok alle passerelle, celeb, popstar e modelle sfoggiano il beauty trend del momento. Ecco, allora, una guida pratica su come fare le bleached eyebrows (e rimediare all'errore se non piacciono).

