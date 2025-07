ruba strattona il testimone e fugge giovane arrestato grazie a un cittadino

Un episodio che dimostra come il coraggio dei cittadini possa fare la differenza: un giovane, dopo aver rubato un semplice centinaio di euro, ha tentato di fuggire strattonando un passante. Grazie all’intervento tempestivo di un cittadino e alle forze dell’ordine, l’uomo è stato arrestato. La vicenda, avvenuta nel centro di Urbino, mette in luce l’importanza della solidarietà e della prontezza civica nel tutelare la sicurezza di tutti.

Un furto da cento euro che si è trasformato in un’accusa ben più pesante: rapina impropria. Una fuga improvvisata, uno strattonamento a un passante che ha provato a fermarlo, l’intervento lampo dei carabinieri e infine l’arresto. È successo tutto intorno alle 13,30 di lunedì scorso, a Urbino, nel cuore della città , in via Bramante. Un 33enne, già gravato da precedenti penali, si aggirava a piedi nella zona. A quanto ricostruito, avrebbe notato un furgoncino delle Poste Italiane momentaneamente incustodito, lasciato aperto da un dipendente impegnato nella consegna della posta. Un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire: l’uomo si è introdotto nel veicolo e si è impossessato di un borsello che conteneva una banconota da cento euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it