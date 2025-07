Vespa Club il raduno nazionale | Un evento a scopo benefico

Il Vespa Club di Copparo si prepara a ospitare il suo terzo Raduno Nazionale, un evento imperdibile dedicato agli appassionati delle due ruote e alle cause benefiche. Domenica 6 luglio, nella suggestiva sala consiliare del Municipio, si ritroveranno circa duecento vespisti da tutta Italia per condividere passione, amicizia e solidarietà . Un appuntamento che promette emozioni, incontri e un grande cuore, perché insieme possiamo fare la differenza.

Un appuntamento imperdibile attende gli appassionati delle due ruote, domenica 6 luglio a Copparo, pronta ad ospitare il terzo raduno nazionale organizzato dal Vespa Club locale. Nella sala consiliare del Municipio è stata illustrata l’importante manifestazione, alla quale sono attesi circa duecento vespisti da ogni parte d’Italia: a presentarla sono stati il presidente del Vespa Club Copparo Paolo Negri, affiancato dal vice presidente Claudio Zanella e dal consigliere Simone Macchioni, accolti dal sindaco Fabrizio Pagnoni e dall’assessore ad Associazionismo e manifestazioni Fabio Felisatti. "Con questo evento si rinnova la proficua collaborazione con il Vespa Club Copparo, protagonista di tante iniziative a Copparo di richiamo provinciale e regionale, e che questa volta sarà impegnato in un evento di carattere nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vespa Club, il raduno nazionale: "Un evento a scopo benefico"

In questa notizia si parla di: vespa - club - raduno - nazionale

