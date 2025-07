Rally di Roma Capitale 2025 | le tappe e le novità dell’evento

Il Rally di Roma Capitale 2025 promette un’edizione indimenticabile, ricca di emozioni e novità. Le tappe mozzafiato e le innovazioni tecniche si uniscono all’alta tecnologia della trasmissione, con streaming in diretta e copertura TV garantita dal promotore ufficiale del FIA ERC. Potrai seguire ogni momento su WRC+ / Rally.TV, Rai Sport e ACI Sport TV, vivendo il cuore dell’evento ovunque tu sia. Ecco cosa aspettarci!

Il Rally sarà trasmesso in diretta streaming e in TV, con copertura a cura del promotore ufficiale del FIA ERC. Le principali modalità per seguire l’evento saranno: WRC+ Rally.TV: piattaforma ufficiale del campionato europeo con dirette delle prove speciali, highlights, interviste e contenuti esclusivi.. Canali sportivi nazionali: negli anni passati, Rai Sport e ACI Sport TV hanno trasmesso servizi dedicati; è attesa una conferma anche per il 2025.. Social ufficiali del Rally di Roma Capitale: aggiornamenti in tempo reale, clip video e foto dai tracciati.. Presenza dal vivo: come sempre, il pubblico potrà assistere gratuitamente a molte delle prove speciali lungo il percorso. 🔗 Leggi su Funweek.it

«Il Rally degli Abeti è un evento che rende fiera tutta la comunità» - Il Rally degli Abeti è un evento che unisce e rende orgogliosa l'intera comunità. Tra i più attesi a livello regionale, non solo attira gli appassionati di sport motoristici, ma stimola anche il turismo locale, valorizzando le strutture ricettive e le diverse opportunità di intrattenimento.

RALLY ROMA CAPITALE: UN'OPPORTUNITÀ O UNA TRAPPOLA PER I PILOTI? Il Trofeo Lancia torna in scena dal 4 al 6 luglio con il Rally Roma Capitale, un evento di grande prestigio valido per il Campionato Europeo e Italiano Rally. Con oltre 207 chilom Vai su Facebook

