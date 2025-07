Le nuove divise in piazza Duomo Cambio d’abito per 250 postini

Le nuove divise in piazza Duomo segnano un cambio d’abito importante per oltre 250 postini di Monza e Brianza, offrendo una soluzione versatile e sostenibile. Un guardaroba quattro stagioni che unisce stile e funzionalità, realizzato con tessuti riciclati per rispettare l’ambiente. I pantaloni tecnici garantiscono comfort e protezione, adattandosi alle sfide quotidiane del lavoro. Un passo avanti verso un servizio più efficiente e sostenibile, perché ogni dettaglio conta.

Cambio d'abito per gli oltre 250 postini di Monza e Brianza. Si tratta di un vero e proprio guardaroba quattro stagioni, nel quale i portalettere potranno scegliere di giorno in giorno, a seconda del clima. Il nuovo design, presentato ieri in piazza Duomo, unisce funzionalità estetica e tessuti riciclati per tutelare l'ambiente, proteggere dal caldo e dal freddo, all'insegna di sicurezza e praticità. I pantaloni sono di materiali tecnici e traspiranti, comodi per muoversi; le polo a manica lunga e corta fatte di fibre altamente protettive anti ultravioletti. Si aggiunge una giacca invernale tre in uno: dotata di corpetto autoportante, ben visibile, a tutela della sicurezza.

