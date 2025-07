Telecamere per la sicurezza a rischio Hacker? No topi Al via la disinfestazione

Treviglio si trova ad affrontare una sfida insolita: topi che sabotano le telecamere di sicurezza, compromettendo la vigilanza cittadina. Un episodio che non fa ridere, ma richiama l'importanza di adottare soluzioni innovative e di garantire la protezione delle infrastrutture digitali da ogni minaccia, anche quella più inattesa. La città si mobilita con interventi di disinfestazione per ristabilire la sicurezza, dimostrando che la tutela dei cittadini richiede sempre un occhio attento e pronto a intervenire.

Treviglio. No. Non si tratta di un episodio di Tom & Jerry e neppure di una gag da cartone animato in cui l’astuto roditore si prende gioco del felino di turno. Succede in città dove, a quanto pare, non bastavano, forse, i blackout estivi a creare disagi alle apparecchiature: ora, ci si mettono pure i topi a mandare in tilt le telecamere della polizia locale. Ebbene sì, i roditori hanno preso di mira la rete di videosorveglianza cittadina, rosicchiando i cavi e causando interruzioni nelle riprese in diverse zone del territorio. Il risultato? Blackout temporanei e postazioni fuori uso proprio mentre servivano per controllare il territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Telecamere per la sicurezza a rischio. Hacker? No, topi. Al via la disinfestazione

