segnalato caso di chikungunya si corre ai ripari

A Gallarate, con l’arrivo delle alte temperature, si rafforza l’allarme chikungunya: un residente del quartiere Moriggia ha contratto il virus trasmesso dalla zanzara tigre. L’ATS dell’Insubria ha prontamente attivato i protocolli di prevenzione per tutelare la comunità e contenere la diffusione. È fondamentale restare vigili e adottare tutte le misure di sicurezza necessarie: la salute pubblica dipende anche dalla nostra responsabilità quotidiana.

Caldo e non solo: a Gallarate è stato segnalato un caso di Chikungunya, malattia virale trasmessa dalle zanzare della specie Aedes (zanzara tigre). A presentare i sintomi è stato un residente nella zona del quartiere Moriggia. La segnalazione è arrivata il primo luglio al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’Ats dell’Insubria, quindi è stato avviato subito il protocollo di prevenzione per ridurre al minimo l’eventualità di altri contagi che avvengono dalle zanzare. L’amministrazione comunale di Gallarate ha già disposto per tre sere - oggi, domani e dopodomani - una disinfestazione straordinaria a scopo preventivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it