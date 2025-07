Saldi estivi al ‘calor bianco‘ Critiche di Lanza sulla data In anticipo e non rispettata

I saldi estivi sono alle porte e l’attesa cresce in tutta la Toscana, dove il via ufficiale è previsto per sabato. Tuttavia, Federico Lanza, presidente di Federmoda Confcommercio, non ha nascosto alcune critiche riguardo alla data anticipata da alcuni negozi, che potrebbe creare confusione tra clienti e commercianti. Un dibattito che mette in luce l’importanza di rispettare le scadenze ufficiali per garantire un mercato equo e trasparente.

La data ufficiale dell’inizio dei saldi estivi – fatti salvi gli scatti in avanti di molte4 attività che fanno leva sul rapporto “fidaty“ e su vetrine occhieggianti allo sconto – è quella di sabato e vale per tutta la Toscana. Appuntamento, questo, come sempre molto atteso sia dai commercianti che dalla clientela. Federico Lanza, presidente di Federmoda Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, coglie l’occasione per esprimere alcune considerazioni sull’argomento. “Auspichiamo – afferma Lanza – che l’avvio dei saldi possa rappresentare una grande opportunità per tutti, sia dal punto di vista degli imprenditori che dei consumatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Saldi estivi al ‘calor bianco‘. Critiche di Lanza sulla data “In anticipo e non rispettata“

