Strage i familiari delle vittime Lambertini nuovo presidente | Coltiveremo la memoria

di Mariateresa Mastromarino "Raccolgo il testimone in continuità con tutto ciò che Paolo Bolognesi ha fatto in questi anni. E mi metterò a disposizione per fare in modo che non venga mai meno la memoria". Dopo il 2 agosto, Paolo Lambertini diventerà ufficialmente il presidente dell' Associazione dei familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna, attentato in cui 14enne perse la madre Mirella Fornasari, una delle 'ragazze della Cigar'. Il suo impegno, dopo dieci anni di vicepresidenza, seguirà le orme del "punto di riferimento" che lo ha preceduto. Lambertini, come si sente? "Emozionato, anche alla luce della sentenza definitiva, che è stata l'occasione perfetta per annunciare questo cambio".