Caldo record boom di richieste ai medici | Ne risentono pazienti di ogni età

Il caldo record sta scuotendo Bergamo, con un’impennata di richieste ai medici di base. Le temperature roventi stanno mettendo a dura prova la salute dei cittadini, provocando disturbi che vanno dal semplice malessere alle emergenze più serie. I sintomi più segnalati includono disidratazione, stanchezza estrema e colpi di calore. È essenziale conoscere come proteggersi in queste giornate torride per evitare conseguenze più gravi...

Bergamo. Le temperature bollenti che stanno caratterizzando queste giornate hanno ripercussioni sulla salute ed è boom di richieste ai medici di base. Negli ultimi giorni, anche in Bergamasca, molti pazienti si sono rivolti al proprio medico per problematiche derivanti dal clima rovente. Il caldo eccessivo può avere diverse ripercussioni, che spaziano da disturbi lievi a problemi più gravi. I sintomi che vengono lamentati maggiormente comprendono stanchezza, debolezza, crampi, gonfiore, mal di testa, vertigini e confusione. In casi più seri, il caldo può portare a disidratazione, calo della pressione sanguigna e colpi di calore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Caldo record, boom di richieste ai medici: “Ne risentono pazienti di ogni età”

