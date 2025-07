Stupro in spiaggia lettino sequestrato La Scientifica cerca tracce organiche

Una terribile violenza di gruppo ha sconvolto Porto Sant’Elpidio, lasciando la comunità sgomenta. La Polizia, con meticolosi accertamenti scientifici, sta stringendo il cerchio intorno agli autori di questa atrocità che ha coinvolto una turista. La scena si infittisce e nuove tracce potrebbero portare presto alla cattura dei responsabili. L’indagine prosegue senza sosta, nel tentativo di restituire giustizia a chi ne ha più bisogno.

Si stringe il cerchio intorno agli autori della violenza di gruppo consumata sulla spiaggia di Porto Sant’Elpidio, la notte di sabato, ai danni di una turista 30enne. I poliziotti della squadra mobile di Fermo, guidati dal commissario Gabriele di Giuseppe, potrebbero aver individuato alcuni dei componenti del branco, ma si attendono conferme importanti che possano avvalorare gli indizi raccolti fino ad oggi. Gli inquirenti hanno sequestrato il lettino dalla spiaggia dello chalet in cui sono stati consumati gli abusi sessuali ed ora è in mano agli specialisti della Scientifica che stanno raccogliendo le tracce organiche e i Dna presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stupro in spiaggia, lettino sequestrato. La Scientifica cerca tracce organiche

