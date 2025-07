Cantiere al ponte e disagi Lavori per la nuova campata | Così resterebbe aperto

In un momento di intenso dibattito sui disagi legati ai lavori sul ponte Bonaparte dell’Adda, arriva una proposta innovativa. Dopo un colloquio con il sindaco Andrea Furegato, Domenico Ossino, figura di spicco nel settore sicurezza idrica, ha suggerito un’alternativa che potrebbe rivoluzionare le tempistiche e ridurre i disagi. Questa soluzione, se adottata, potrebbe cambiare radicalmente l’approccio ai lavori, garantendo un equilibrio tra progresso e rispetto per la quotidianità dei cittadini.

Consegnata al termine di un colloquio con il sindaco Andrea Furegato la proposta di Domenico Ossino, ex presidente del Comitato Alluvionati e da più di vent’anni voce attiva sul tema della sicurezza idrica della città, una soluzione alternativa per i lavori previsti nei prossimi mesi per la realizzazione di una nuova campata del ponte Bonaparte dell’ Adda. Un suggerimento che muterebbe l’andamento delle operazioni e che, nell’ottica del proponente, potrebbe ridurre drasticamente il loro impatto sul traffico, sulla spesa prevista e sulla chiusura del ponte stesso. "A fronte dell’intervento Aipo per la realizzazione di una nuova campata, opera che costerà oltre 4 milioni di euro con chiusura viaria fino a 500 giorni, ho analizzato la documentazione tecnica prodotta tra il 2007 e il 2022 – spiega Ossino –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cantiere al ponte e disagi. Lavori per la nuova campata: "Così resterebbe aperto"

