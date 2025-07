Nelle sale del Notorious Arrivano i grandi dinosauri

Nella cornice affascinante del Notorious Cinemas di via Darsena, si apre un mondo preistorico senza precedenti. “Jurassic World - The Exposition” promette di portare grandi dinosauri tra finzione cinematografica e scienza, coinvolgendo appassionati di tutte le età . Curata da Enrico Fornasari e il suo team, questa mostra unica nel suo genere unisce cultura e spettacolo in un’esperienza immersiva. Tutti i dettagli del progetto, che unisce cultura e spettacolo, sono stati illustrati ieri nella residenza...

Alla scoperta dei dinosauri tra finzione cinematografica e scienza. In occasione dell’uscita al cinema del film ‘ Jurassic World ’, Ferrara si prepara con un evento a tema. Il 5 e 6 luglio le sale del Notorious Cinemas di via Darsena ospiteranno ‘Jurassic World - The Exposition’, una mostra curata da Enrico Fornasari e il suo gruppo studio. Tutti i dettagli del progetto, che unisce cultura e spettacolo, sono stati illustrati ieri nella residenza municipale dal vicesindaco Alessandro Balboni e dall’ideatore e organizzatore della mostra Enrico Fornasari, con la direttrice del Notorious Micol Trinchero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Nelle sale del Notorious. Arrivano i grandi dinosauri

In questa notizia si parla di: sale - notorious - dinosauri - arrivano

Nelle sale del Notorious. Arrivano i grandi dinosauri.

Nelle sale del Notorious. Arrivano i grandi dinosauri - Sabato e domenica in via Darsena sbarca la mostra ’Jurassic World’ "Ridiamo vita al nostro patrimonio culturale, come il Museo di Storia Naturale" . Secondo ilrestodelcarlino.it

I dinosauri arrivano a Milano - Lombardia - Ansa.it - Giganti dall'Argentina", che ricostruirà l'intera evoluzione dei dinosauri ... Si legge su ansa.it