Concorso infanzia e primaria PNRR2 ecco le graduatorie per le assunzioni 2025 26 AGGIORNATO

Sei un insegnante in attesa di nuove opportunità? Il concorso infanzia e primaria PNRR2, bandito con DDG n. 3060/2024, sta iniziando a rivelare le prime graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2025/26. Un passo importante che apre nuove porte per il futuro della scuola italiana. Scopri subito tutte le novità e preparati al prossimo capitolo della tua carriera!

Il concorso infanzia e primaria bandito con DDG n. 30602024 a dicembre 2024, comincia a produrre le prime graduatorie in vista delle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno scolastico 202526. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR2, ecco le graduatorie per le assunzioni 202526 AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - infanzia - primaria - graduatorie

Concorso infanzia e primaria PNRR2, prime graduatorie + rettifica [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso infanzia e primaria, indetto con DDG n. 3060/2024 a dicembre 2024, ha avviato la pubblicazione delle prime graduatorie in preparazione alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2025/26.

AGGIORNAMENTO 1 LUGLIO 2025 - Pubblicate le graduatorie del concorso PNRR 2 dei docenti di infanzia e primaria. Gli elenchi saranno utili ai fini delle assunzioni per l'a.s. 2025/26. Vai su Facebook

Concorso infanzia e primaria PNRR2, ecco le graduatorie per le assunzioni 2025/26 [AGGIORNATO] Vai su X

Concorsi PNRR2 infanzia e primaria, avvisi USR sulle graduatorie valide per le assunzioni (AGGIORNAMENTO 30 giugno); Concorso docenti PNRR 2: assunzioni possibili già dal 2025/26, in quale ordine per vincitori e idonei [LO SPECIALE]; Concorso PNRR 1, infanzia e primaria: le graduatorie di merito [In aggiornamento].

Graduatorie Concorso Docenti infanzia e primaria - TiConsiglio - Gli USR stanno pubblicando le graduatorie relative al concorso per docenti della scuola d’infanzia e primaria. Secondo ticonsiglio.com

Concorso infanzia e primaria PNRR2, ecco le graduatorie per le assunzioni 2025/26 [AGGIORNATO] - 3060/2024 a dicembre 2024, comincia a produrre le prime graduatorie in vista delle assunzioni a tempo indeterminato dell’anno scolastico 2025/26. Segnala orizzontescuola.it