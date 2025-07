Il Comune ’blinda’ il Mystfest | Ci investiremo ancora di più

Il Comune rafforza il suo impegno verso il Mystfest, un evento che ogni anno conquista pubblico e critica con serate e appuntamenti sold out, ospiti di fama internazionale e partnership strategiche. Con oltre un milione di visualizzazioni sui social in soli 10 giorni, il festival si conferma come un punto di riferimento culturale e turistico. L’amministrazione comunale, determinata, ribadisce la volontà di investire ancora di più, valorizzando questa eccellenza anche di fronte alle sfide recenti.

Serate e appuntamenti sold out, ospiti di fama nazionale e internazionale, partnership con enti e fondazioni di primo piano e numeri record in termini di visibilità su social, come ad esempio oltre 1 milione di visualizzazioni in 10 giorni solo su Instagram e altre piattaforme. L'amministrazione comunale fa i conti e ribadisce così la volontà di credere nel Mystfest e di investirci sempre di più, anche dopo i recenti attacchi arrivati al festival da parte dell'opposizione cattolichina. "Il MystFest 2025 si chiude con un bilancio davvero molto positivo – dichiarano la sindaca Franca Foronchi e il vice Federico Vaccarini –.

