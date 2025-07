Pentolone per la trippa di San Bassiano Una raccolta fondi per acquistarlo

Unisciti a noi nella sfida di preservare una tradizione unica! La Pro Loco di San Bassiano lancia la campagna "La tradizione bolle in pentola" per raccogliere fondi e acquistare il nostro pentolone, simbolo di un patrimonio culinario che ci unisce. Con il tuo sostegno, potremo continuare a celebrare la Trippa di San Bassiano nel rispetto delle nostre radici. È il momento di fare la differenza: aiutaci a portare avanti questa preziosa tradizione!

"La tradizione bolle in pentola". Questo lo slogan scelto dalla Pro Loco cittadina per lanciare la raccolta fondi partecipata per l’acquisto del pentolone della rinomata trippa di San Bassiano. Da tempo, infatti, il 19 gennaio, per la cottura del tradizionale piatto di frattaglie viene impiegato un pentolone di Moncalieri, in provincia di Torino. Ora, invece, la Pro Loco e il Comune vorrebbero diventare "autonomi" e così chiedono la partecipazione di cittadinanza, associazioni e aziende "affinché possa essere preservata la sentitissima e importantissima tradizione che nutre la nostra comunità non solo da un punto di vista fisico, ma anche ideale e spirituale – sottolinea l’assessore alla Cultura Francesco Milanesi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pentolone per la trippa di San Bassiano. Una raccolta fondi per acquistarlo

In questa notizia si parla di: pentolone - trippa - bassiano - raccolta

Pentolone per la trippa di San Bassiano. Una raccolta fondi per acquistarlo; Lodi, scatta l’operazione trippa: una raccolta fondi per acquistare il pentolone per San Bassiano - IL VIDEO; Lodi, scatta l'operazione trippa: una raccolta fondi per acquistare il pentolone per San Bassiano.

Pentolone per la trippa di San Bassiano. Una raccolta fondi per acquistarlo - Lodi, Pro loco e Comune fino ad oggi lo hanno fatto arrivare da Moncalieri "Vorremmo diventare “autonomi“ già dalla prossima festa patronale. Riporta ilgiorno.it

A Bassiano (Latina) la compostiera di comunità porta la raccolta differenziata al 76% - Azzerando la componente organica da ritirare, il Comune ha portato la quota di raccolta differenziata al 76% , 25 punti percentuali in più rispetto alla media dei Comuni del Centro Italia (51%). Secondo ilsole24ore.com