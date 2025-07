Ho capito è il singolo d’esordio di Matoh | fuori dal 4 luglio 2025 su tutte le piattaforme digitali

Preparati a scoprire un talento autentico e fuori dagli schemi: dal 4 luglio 2025, il giovane Matoh, cantautore siciliano classe ’96, lancia il suo primo singolo “Ho capito”. Un brano che unisce rabbia, sarcasmo e consapevolezza in un sound coinvolgente e originale, pronto a conquistare radio e piattaforme digitali. Questo è solo l’inizio di un percorso musicale che promette di lasciare il segno nel panorama italiano.

Da venerdì 4 luglio 2025 arriva in radio e su tutte le piattaforme di streaming musicale “Ho capito”, il primo singolo ufficiale di Matoh, prodotto da TRP Vibes Track Records Productions. Il brano segna l’esordio discografico del giovane cantautore siciliano classe ’96, e si presenta come una dichiarazione d’identità forte, autentica e fuori dagli schemi. “Ho capito”: il debutto di Matoh tra rabbia, sarcasmo e consapevolezza. Con un sound diretto e una scrittura tagliente, “ Ho capito ” è una canzone che parla di ribellione, disagio sociale e ricerca di libertà personale. Il testo, crudo ma lucido, racconta la frustrazione di chi si sente fuori posto, schiacciato dalle aspettative altrui e dai giudizi non richiesti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com