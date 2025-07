Clima Corrado PD S&D | Bene il taglio delle emissioni del 90% entro il 2040 ma no a flessibilità che riduca l’ambizione climatica

Con oltre l’80% dei cittadini europei che vede nella crisi climatica una minaccia reale, l’Unione Europea deve agire con decisione e senza compromessi. La proposta di raggiungere una riduzione del 90% delle emissioni entro il 2040 è un passo importante, anche se tardivo, e segna un impegno fondamentale. Tuttavia, bisogna fare attenzione a non sacrificare l’ambizione climatica in nome della flessibilità. Solo così potremo garantire un futuro sostenibile per tutti.

"Con oltre l'80% dei cittadini europei che considera la crisi climatica una minaccia reale, l'Unione Europea ha la responsabilità di rispondere con misure concrete e coraggiose. Accogliamo con favore la proposta della Commissione europea di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040: un passo necessario, anche se tardivo, che rappresenta il minimo richiesto dalla .

