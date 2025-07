Isola dei Famosi 2025 paura in diretta per Loredana Cannata | capelli impigliati durante la prova in apnea nella finale

Un vero e proprio brivido ha attraversato la finale de L’Isola dei Famosi 2025, trasmessa su Canale 5, quando Loredana Cannata ha vissuto un momento di pura paura in diretta. Durante una prova di apnea, i capelli dell’attrice si sono impigliati, mettendo a rischio la sua sicurezza e creando attimi di panico tra pubblico e concorrenti. La sua reazione coraggiosa e il supporto immediato hanno dimostrato che, anche nei momenti più difficili, la forza interiore può fare la differenza.

Attimi di panico durante la serata finale dell' Isola dei Famosi 2025, andata in onda in prima serata su Canale 5. La concorrente Loredana Cannata ha vissuto un momento di grande difficoltà durante una prova di resistenza sott'acqua che prevedeva di restare in apnea per un minuto e mezzo all'interno di una gabbia. Nel tentativo di riemergere, i capelli dell'attrice si sono impigliati in una sbarra della struttura, impedendole di risalire in superficie. Le immagini hanno fatto scattare l'allarme in studio, con la conduttrice Veronica Gentili che ha chiesto immediatamente l'intervento dello staff: " Intervenite subito ", ha detto in diretta, mentre le telecamere si sono allontanate dalla scena.