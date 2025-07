L’area giochi di via Volta cambia look

L'area giochi di via Volta si trasforma in un luogo più sicuro, accogliente e divertente, grazie a un progetto di riqualificazione innovativo e sostenuto dal finanziamento regionale. Situata nel cuore della città, questa zona rinnovata mette al centro i più piccoli, offrendo spazi colorati e sicuri per il gioco e l’apprendimento. Un nuovo volto per un punto di incontro fondamentale: scopriamo insieme tutte le novità che renderanno questa area uno spazio di gioia e creatività.

Un'area riqualificata, più sicura e accogliente. E con un occhio di riguardo per i più piccoli. Ha cambiato volto, anche grazie al finanziamento regionale, l' area giochi di via Volta, situata nella parte semicentrale della città (lato Nord), non distante dalla famosa tettoia Gavazzi e dal Polo Tecnologico Brianza. Punto di forza dell'intervento è un grande dipinto a terra che ha riqualificato una piastra in cemento esistente e non utilizzata. Quest'opera artistica variopinta nasce con l'obiettivo di stimolare l'immaginazione, la socialità e il movimento dei bambini attraverso il gioco e l'arte.

