A Usmate torna Parcoscenico Spettacoli fino al 12 luglio

A Usmate, l’incanto del parco di Villa Scaccabarozzi torna protagonista con Parcoscenico, la rassegna estiva che da dieci anni porta teatro, musica, danza e arte sotto le stelle. Fino al 12 luglio, il suggestivo scenario del borgo si trasforma in un palcoscenico all'aperto, offrendo eventi coinvolgenti per tutte le età. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere la cultura in un’atmosfera magica e unica nel suo genere.

Torna Parcoscenico, la rassegna estiva che da dieci anni trasforma il parco di Villa Scaccabarozzi a Usmate in un palco sotto le stelle. Fino al 12 luglio, teatro, musica, danza e arte uno dei luoghi più suggestivi del borgo con un programma di eventi culturali pensato per tutte le età. Organizzata dal Comune in collaborazione con la Consulta Cultura e l’Associazione Amici della Cappella Giulini, la kermesse si distingue per l’ambientazione immersiva e la varietà delle proposte artistiche. A completare il programma, la mostra “Visionaria 2025“, un’installazione che unisce fotografia e poesia, firmata da Paola Fadini e Valentina Meregalli (Art Feelings), ospitata nel parco della Villa il 3, 6 e 11 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Usmate torna “Parcoscenico“. Spettacoli fino al 12 luglio

In questa notizia si parla di: usmate - torna - parcoscenico - luglio

Il campo da beach volley riapre il 1° luglio Tutto pronto per la tua estate di sport a Usmate Velate. A partire da lunedì 1° luglio 2025, il campo da beach volley del Centro Sportivo Comunale di Usmate Velate riaprirà ufficialmente. Preparatevi Vai su Facebook

A Usmate torna “Parcoscenico“. Spettacoli fino al 12 luglio; La città brianzola si trasforma in un palcoscenico sotto le stelle: il programma; Usmate: Parcoscenico ‘25 con musica, teatro e danza.

A Usmate torna “Parcoscenico“. Spettacoli fino al 12 luglio - Torna Parcoscenico, la rassegna estiva che da dieci anni trasforma il parco di Villa Scaccabarozzi a Usmate in ... Scrive ilgiorno.it

Villa Scaccabarozzi diventa un palcoscenico sotto le stelle - Torna Parcoscenico, la rassegna estiva che da dieci anni trasforma il parco di Villa Scaccabarozzi a Usmate Velate in un palcoscenico sotto le stelle. Riporta primamonza.it