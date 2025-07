Il contrabbasso di Senni apre ’The sound of jazz’ Un mix di arte e musica

Preparati a immergerti in un’esperienza unica tra musica e arte con "The Sound of Jazz - International Jazz & Art Performing 5.0". Questa serata, che apre ufficialmente l’evento all’interno di Zu.Art, promette emozioni intense e suggestioni sonore innovative, grazie alla performance del contrabbassista Stefano Senni e di altri artisti d’eccezione. Un viaggio nel cuore pulsante del jazz moderno, che continuerà ogni giovedì di luglio: non perdere l’appuntamento!

The Sound of Jazz - International Jazz & Art Performing 5.0 è un viaggio nel cuore pulsante del genere musicale, che inizia stasera e prosegue, tutti i giovedì di luglio alle 21, all'interno di Zu.Art, giardino delle arti di Fondazione Zucchelli. La prima serata, dal titolo The Sound of Esm, esplora le sonorità eteree e all'avanguardia che hanno segnato una nuova era del jazz. Sul palco, il contrabbassista Stefano Senni (foto), Domenico Caliri alla chitarra, i giovani talenti Giovanni Sala, Riccardo Di Bonaventura e Mattia Zoli. L'appuntamento prevede la partecipazione di Stefano Zenni come relatore.

