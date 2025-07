Marche verso il voto Mancini si schiera | Io tifo Acquaroli

Mentre Mancini dipinge un quadro positivo per Acquaroli, le Marche si preparano a una sfida elettorale vibrante e ricca di colpi di scena. La campagna entra nel vivo: tra endorsement di alto livello e strategie sorprendenti, il futuro regionale si tinge di passione e speranza. E mentre alcuni puntano sul festival di Sanremo come nuovo palcoscenico, altri si concentrano su proposte concrete che potrebbero cambiare il volto della regione. La partita è appena iniziata.

Roberto Mancini pennella l'endorsement (quasi perfetto) per Francesco Acquaroli, e siamo solo al primo tempo della campagna per le regionali d'autunno. Il governatore di FdI incassa e scatta su Sanremo ("cercheremo di fare qualsiasi cosa perchĂ© le Marche possano diventare il nuovo palcoscenico del festival"), ma lo sfidante dem Matteo Ricci dribbla il cambiamento climatico con guizzo da fantasista: "Pianteremo un milione e mezzo di alberi, uno per ogni marchigiano, perchĂ© abbiamo bisogno dell'ombra". Quasi meglio del taca la bala! ("attacca il pallone!"), il grido di guerra del mago Herrera. Fischio d'inizio.

