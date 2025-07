Caldo ancora bollino rosso in 18 città Allerta anche in Europa LIVE

L'Italia e l'Europa vivono momenti di autentico calore estremo, con 18 città italiane bollino rosso e temperature che sfioreranno i 20°C. I pronto soccorso registrano un aumento del 20% negli ingressi, mentre le misure di sicurezza sul lavoro si intensificano. Tra malori e allerte, il caldo record non dà tregua: scopri come affrontare questa ondata di calore e restare al sicuro in ogni situazione.

Prosegue l'ondata di calore, provocata dall’anticiclone africano. Sono 18, da nord a sud, le città da bollino rosso per le alte temperature e domani, venerdì 4 luglio, arriveranno a 20. I pronto soccorso registrano il 20% di ingressi in più. Firmato il protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per contenere i rischi sul lavoro con il termometro rovente. Allarme caldo anche in Europa: a Parigi chiusa la Tour Eiffel. Malori e vittime in Spagna. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caldo, ancora bollino rosso in 18 città. Allerta anche in Europa. LIVE

